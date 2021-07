Dzielnicowy pomógł wycieńczonemu 57-latkowi Data publikacji 01.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wycieńczonego samotnie mieszkającego 57-latka z niepełnosprawnością zastał w jego mieszkaniu dzielnicowy kraśnickiej komendy. Okoliczności zdarzenia wskazują na to, że mężczyzna co najmniej kilka dni leżał na podłodze swojego mieszkania wołając o pomoc i nie miał siły się podnieść. Dzięki czujności i szybkiej pomocy dzielnicowego, z wykształcenia ratownika medycznego, mężczyźnie została udzielona pomoc medyczna. 57-latek został przetransportowany do szpitala.

Dzielnicowy z kraśnickiej komendy sierżant sztabowy Sebastian Janicki w miniony wtorek w ramach obchodu, poszedł odwiedzić 57-latka z niepełnosprawnością zamieszkującego samotnie jedną z posesji w gminie Kraśnik. Zaniepokoił go fakt, że mimo wielokrotnego wołania nikt nie wychodzi z mieszkania mimo uchylonych drzwi wejściowych.

Policjant postanowił sprawdzić co się dzieje. Kiedy zbliżał się do mieszkania w pewnym momencie usłyszał słabe i niewyraźne odgłosy przypominające wołanie o pomoc. Kiedy wszedł do środka, na podłodze zobaczył leżącego wycieńczonego 57-latka, który miał problemy z oddychaniem i mówieniem.

Ponadto okoliczności wskazywały na to, że mężczyzna znajdował się w takiej pozycji co najmniej od kilku dni. Jako kwalifikowany ratownik medyczny, policjant sprawdził jego funkcje życiowe. Ponieważ jego stan wymagał natychmiastowej hospitalizacji, wezwał na miejsce pogotowie.

Załoga karetki zabrała 57-latka do szpitala, gdzie obecnie przebywa w poważnym stanie.

(KWP w Lublinie / kp)