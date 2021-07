Policjanci wykryli kolejne nielegalne składowisko zużytych opon i lodówek Data publikacji 01.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gniewkowscy policjanci wkroczyli do jednej z miejscowości na terenie gminy, gdzie ujawnili opony samochodowe i lodówki. Asortyment oczywiście był zużyty i stanowił nielegalne składowisko. Do sprawy został zatrzymany właściciel posesji, który odpowie za niewłaściwe postępowanie z odpadami. Musi też liczyć się z karą więzienia do lat 5.

Dwa dni temu (29.06.21) policjanci z komisariatu w Gniewkowie, pow. inowrocławski, uzyskali informację o nielegalnym składowisku z odpadami. Funkcjonariusze od razu pojechali to zweryfikować. Gdy wkroczyli na teren jednej z posesji rzeczywiście ujawnili tam między innymi w pomieszczeniach gospodarczych setki zużytych opon od samochodów osobowych i ciężarowych, a także części po rozebranych lodówkach.

Policjanci zastali tam też właściciela, który nie miał żadnych pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami, czy ich przetwórstwa. 48-letni mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia.

W ramach policyjnych działań o zastanej sytuacji policjanci powiadomili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Urząd Miejski w Gniewkowie.

Wczoraj (30.06.21) mężczyzna usłyszał zarzut z kodeksu karnego dotyczący nieodpowiedniego postępowania z odpadami i został doprowadzony na przesłuchanie do oskarżyciela. Do czasu rozprawy został objęty policyjnym dozorem. Będzie też musiał usunąć składowiko na swój koszt. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Gniewkowscy policjanci nadal pracują nad sprawą. Śledztwo w toku.

(KWP w Bydgoszczy / mw)