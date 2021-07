Autostrada A2 - wzorowy korytarz życia i błyskawiczny dojazd służb Data publikacji 01.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pod koniec czerwca na autostradzie A2 doszło do groźnego zdarzenia drogowego, w którym udział brały dwa pojazdy ciężarowe. Jeden z poszkodowanych wymagał pomocy medycznej i szybkiego transportu do szpitala. Dzięki wzorowo utworzonemu korytarzowi życia przez innych kierowców, mężczyzna błyskawicznie znalazł się pod opieką lekarzy, a pozostałe służby, w tym Policja mogły sprawnie wykonać czynności na miejscu zdarzenia i przywrócić płynność ruchu.

W czwartek (29 czerwca) po godzinie 14, na 27 km autostrady A2 w kierunku Świecka doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem ciężarowym marki DAF zjechał na pas awaryjny, na którym stał samochód obsługi autostrady. Jego tył wyposażony został w poduszkę antyzderzeniową. Zastosowana ochrona sprawiła, że DAF odbił w lewą stronę i zatrzymał się na barierze pasa rozdziału. Podczas zderzenia wewnątrz volvo znajdował się pracownik autostrady i to właśnie on, wymagał pomocy medycznej. Sytuacja na drodze spowodowała utrudnienia w ruchu, czego efektem był wielokilometrowy korek. Na miejsce wezwane zostały służby. Jak zawsze w takich sytuacjach liczył się czas i jak najszybszy dojazd do poszkodowanego. W tym miejscu słowa ogromnego uznania należą się kierowcom pojazdów znajdujących się na drodze, którzy wzorowo utworzyli korytarz życia. Dzięki temu mężczyzna bardzo szybko został przetransportowany karetką do szpitala. Inne służby, w tym sulęcińscy policjanci mogli w tym czasie sprawnie i bez przeszkód pracować na miejscu zdarzenia, tak aby ruch został upłynniony jak najszybciej.

Przypominamy – 6 grudnia 2019 roku w życie weszły przepisy dotyczące korytarza życia. Obowiązek jego utworzenia dotyczy kierowców poruszających się drogami, o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W sytuacji wymagającej utworzenia korytarza życia, kierujący pojazdami powinni umożliwić swobodny przejazd pojazdom służb ratowniczych poprzez odpowiednie usytuowanie. Zgodnie z przyjętą zasadą: kierujący pojazdami poruszający się lewym pasem powinni zjechać do jego lewej krawędzi, a pozostali do prawej, czyli dokładnie tak jak na nagranym przez policjantów filmie.

Pamiętaj – korytarzem życia poruszać mogą się wyłącznie pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej. Jeszcze raz wielkie brawa dla kierowców za ich wzorową postawę na drodze.

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.92 MB)