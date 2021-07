„Polski dzień” w Warnie za sprawą policjantów z Warmii i Mazur

Czas wolny można spędzać różnie. Dla niektórych służy on do zupełnego odizolowania się od innych osób, a dla innych jest to okazja do dodatkowej aktywności. Dla kilku policjantów z Warmii i Mazur urlop był okazją do wzięcia udziału i zdobycia drugiego miejsca w międzynarodowym turnieju w Bułgarii i do promowania tam naszego kraju i funkcjonariuszy Policji. Oprócz sportowych emocji, było też wzruszenie podczas spotkania z polską młodzieżą w Bułgarii i chwila zadumy w miejscu pamięci.