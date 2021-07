Dzięki szybkiej reakcji policjantów, nie doszło do tragedii Data publikacji 01.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zgłoszeniu mieszkanki Lubina, która usłyszała wołanie o pomoc oraz natychmiastowej reakcji policjantów i strażaków, 75-letnia mieszkanka miasta trafiła pod opiekę lekarzy. Jak się okazało starsza pani była sama w domu. Postanowiła wziąć kąpiel. Jednakże później nie mogła samodzielnie wyjść z wanny. Leżała w niej kilkanaście godzin. Na szczęście dzięki właściwej reakcji sąsiadki seniorki, historia zakończyła się szczęśliwie i nie doszło do tragedii.

Dyżurny lubińskiej komendy został powiadomiony przez mieszkankę Lubina, która będąc w łazience usłyszała wołanie o pomoc. Zgłaszająca, jednak nie była w stanie wskazać, z którego mieszkania słyszy kobiecy głos. Policjant na ratunek niezwłocznie wysłał patrol z wydziału prewencji.

Funkcjonariusze udali się pod wskazany przez dyżurnego adres. W łazience zgłaszającej potwierdzili fakt wołania o pomoc. Podejrzewali, że może to być starsza kobieta. Ciężko też było zlokalizować, z którego mieszkania dochodziły odgłosy, gdyż wołanie momentami ustawało.

Policjanci sprawdzili mieszkania w tej klatce schodowej. Tylko pod jednym numerem nikt nie otworzył drzwi. Nie było też słychać żadnych odgłosów przebywania wewnątrz osób. Mundurowi sprawdzili także okna tego lokalu. Niestety były zamknięte, a światła pogaszone.

Funkcjonariusze poprzez nawoływanie i pukanie do drzwi nawiązali kontakt z pokrzywdzoną. Usłyszeli stłumiony głos seniorki, która oświadczyła, że jest w łazience i nie może wyjść z wanny. Niezwłocznie o całej sytuacji została powiadomiona straż pożarna i pogotowie. Z uwagi na to, że drzwi do mieszkania były zamknięte, funkcjonariusze podjęli decyzję o ich wyważeniu i jak najszybszym dotarciu do potrzebującej pomocy kobiety. Wraz z kolegami ze straży pożarnej siłowo weszli do mieszkania. W łazience zastali 75-letnią mieszkankę Lubina.

Policjanci ustalili, że kobieta mieszka z synem i jego partnerką. Jednakże przez kilka dni była sama w domu. W godzinach porannych chciała wziąć kąpiel. Nie była już później w stanie samodzielnie wyjść z wanny. Funkcjonariusze o potrzebującej pomocy osobie otrzymali zgłoszenie dopiero kilkanaście godzin później, o godzinie 21.30.

Starsza pani została przekazana pod opiekę lekarzy. Prawdopodobnie czujność sąsiadki i jej prawidłowa postawa, a także szybka reakcja policjantów i innych służb ratunkowych zapobiegła tragedii.

(KWP we Wrocławiu / kp)