Policjanci z Komisariatu Kolejowego odnaleźli 3-letniego chłopca Data publikacji 01.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dworzec to miejsce tętniące życiem, w którym podróżując niejednokrotnie działamy w pośpiechu, skoncentrowani na jednym celu, czasem tracimy czujność w innych, o wiele ważniejszych sprawach, jak na przykład stała piecza nad naszymi dziećmi. Opisywana historia dzięki zaangażowaniu policjantów z komisariatu kolejowego dolnośląskiej komendy znalazła swój szczęśliwy finał. Odnaleźli oni 3-letniego chłopca, który oddalił się od rodziców po tym, jak tylko na chwilę stracili go z oczu wypakowując bagaże z taksówki.

Do policjantów z komisariatu kolejowego pełniących właśnie służbę w patrolu na terenie dworca głównego zgłosiła się roztrzęsiona kobieta. Załamanym głosem poinformowała ich o zaginięciu jej dziecka. Z przedstawionej przez nią historii wynikało, że gdy z mężem i dzieckiem wysiadła z taksówki, płacąc za transport i wypakowując bagaże straciła z pola widzenia swoje 3- letnie dziecko. Chłopiec w międzyczasie oddalił się od auta. Funkcjonariusze ustalili w rozmowie z matką 3-latka jego rysopis i ubiór natychmiast przekazując tę informację dyżurnemu komisariatu kolejowego. Rozpoczęły się poszukiwania. Funkcjonariusze z jednej strony przystąpili do analizy zapisów monitoringu dworcowego, aby ustalić drogę przejścia i kierunek, w jakim udało się dziecko. Drugim torem ruszyły poszukiwania w terenie. Sprawdzając różne miejsca przy dworcu policjanci z komisariatu kolejowego, którzy wcześniej otrzymali zgłoszenie od roztrzęsionej kobiety o zaginięciu jej dziecka, przy jednej z restauracji zauważyli błąkającego się samotnie chłopca. Odnaleziony 3-latek powrócił wraz z policjantami do uradowanej tym faktem mamy.

Ta historia skończyła się pomyślnie dla rodziców i dziecka, którzy pomimo stresu i zawieruchy jaka wywiązała się w związku z chwilą nieuwagi, dzięki dalszej pomocy policjantów w dotarciu na właściwy peron, zdążyli jeszcze na pociąg do Warszawy.

Przypominamy zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym o zachowaniu szczególnej czujności podczas opieki nad dziećmi. Jak pokazuje opisana historia, wystarczy dosłownie tylko moment, by dziecko, które znika nam z pola widzenia, oddaliło się znajdując się jednocześnie w otoczeniu, którego nie zna. W takiej sytuacji kilkulatek nie ma szans na orientację w terenie w nowym miejscu, którego nie zna. Szanse na to, że sam powróci do miejsca, w którym był z rodzicami, są więc nikłe. Dlatego zwracajmy nieprzerwanie uwagę na nasze pociechy i nie spuszczajmy ich z oka nawet na chwilę.

(KWP we Wrocławiu / mw)

