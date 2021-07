Oszuści działający metodą „na policjanta” zatrzymani Data publikacji 02.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z bytomskiej komendy rozpracowali i zatrzymali przestępców zajmujących się oszustwami „na policjanta”. Grupa działała od lutego 2020 roku na terenie Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Katowic, Tarnowskich Gór i Zabrza. W procederze brało udział 11 osób. Oszuści usłyszeli już zarzuty. Do sądu skierowane zostały już akty oskarżenia. Za popełnione oszustwa oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im kara do lat 8 więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu prowadzili postępowanie dotyczące oszustw metodą „na policjanta”. W toku postępowania ustalili, że w procederze brało udział 10 mężczyzn i kobieta, w wieku od 20 do 41 lat, w większości mieszkańcy Zabrza. Do popełniania przestępstw wykorzystywani byli również dwaj 15-latkowie. Osoby te, działając w zorganizowanej grupie, dzwoniły do osób starszych, podając się za funkcjonariuszy Policji i wyłudzały na potrzeby rzekomo prowadzonego śledztwa oszczędności życia. Następnie we wskazanych miejscach odbierały pieniądze. W ten sposób, od lutego 2020 roku, przestępcy oszukali kilkudziesięciu seniorów z Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Katowic, Tarnowskich Gór i Zabrza, na ponad kilkaset tysięcy złotych.

Oszuści zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Policjanci u zatrzymanych zabezpieczyli mienie na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynęły już akty oskarżenia. Za popełnione czyny zatrzymanym grozi kara do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)