Potrącił pieszego i uciekł nie udzielając pomocy - zaledwie kilkanaście godzin później został zatrzymany przez ostrołęckich policjantów

Ogromny wysiłek, determinacja i świetna współpraca policjantów z wydziału kryminalnego i dzielnicowych z Kadzidła pozwoliła na zatrzymanie mężczyzny, który w środę w nocy potrącił pieszego i nie udzielając mu pomocy uciekł z miejsca wypadku. Do ustalenia danych auta przyczyniła się także policjantka zespołu do spraw wykroczeń, która przebywając na urlopie również zaangażowała się w poszukiwania. 20-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego został zatrzymany wracając z Warszawy, osadzono go w policyjnym areszcie.