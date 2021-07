Policjanci wyważyli drzwi i pomogli mężczyźnie, którego życie było zagrożone Data publikacji 02.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant Marcin Wołoszyn oraz starszy sierżant Łukasz Kabała nawet przez chwilę nie zastanawiali się co robić, kiedy na miejscu interwencji dowiedzieli się, że życie schorowanego mężczyzny może być zagrożone. Wyważyli drzwi i udzielili mu pomocy przedmedycznej do czasu przybycia pogotowia.

W czwartkowy poranek (1 lipca) aspirant Marcin Wołoszyn i starszy sierżant Łukasz Kabała, używając sygnałów radiowozu natychmiast pojechali się na miejsce interwencji do jednego z mieszkań na terenie Żar. Dyżurny żarskiej Policji otrzymał zgłoszenie od pracownicy opieki społecznej, z którego wynikało, że starszy i schorowany mężczyzna nie otwiera drzwi, a kontakt werbalny jest z nim utrudniony. Funkcjonariusze na miejscu w rozmowie z kobietą dowiedzieli się również, że mężczyzna jest schorowany i musi zażywać leki. Próbowali nawiązać z nim rozmowę, jednak prośby o otwarcie drzwi nie skutkowały. Mężczyzna był coraz słabszy, a w pewnym momencie jego głos zamilkł. Liczyła się każda minuta więc policjanci nie tracąc cennego czasu wyważyli drzwi i wbiegli do środka. Na łóżku leżał starszy mężczyzna, który był bardzo osłabiony i nie był w stanie usiąść ani mówić. Na szczęście pomoc przyszła na czas. Policjanci natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej do czasu przybycia pogotowia. Ratownicy podali niezbędne leki i udzieli fachowej opieki. Wszystko zakończyło się szczęśliwie, ponieważ pomoc przyszła na czas.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)