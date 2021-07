Kolejne sukcesy policyjnego siłacza Data publikacji 02.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Paweł Piskorz, policjant z Warmii i Mazur, osiąga kolejne sukcesy w zawodach siłowych. Śmiało można powiedzieć, że jest jednym z najsilniejszych policjantów w naszym kraju. Pod koniec czerwca reprezentował warmińsko-mazurskich policjantów na III Otwartych Mistrzostwach Polski federacji WPC w MartwymCiągu RAW i I Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu RAW. W zawodach tych zdobył srebro oraz brąz.

Sierż. szt. Paweł Piskorz swoją przygodę z zawodami strongmanów rozpoczął w 2017 r. Od tamtego czasu osiąga kolejne sukcesy. W Pucharze Polski Strongman w Lubikowie w 2020 r. zajął drugie miejsce. W Pucharze Polski Strongman Pszczew 2020 po raz kolejny stanął na podium, zajmując III miejsce, a podczas zawodów Pucharu Polski Strongman Gołdap 2020, które odbyły się 08.08.2020 r., - zajął III miejsce. W zawodach tych uczestniczyło 10 zawodników z całego kraju, a sędzią był m.in. Krzysztof Radzikowski - jeden z najlepszych polskich i światowych siłaczy.

Ten rok to kolejne sportowe osiągnięcia.

W Mistrzostwach Polski Federacji XPC w trójboju siłowym, które odbyły się w dniach 20-22.05.2021 r. w Siedlcach Paweł Piskorz startował w pojedynczym boju tj. martwym ciągu. Zajął 1 miejsce w kategorii do 140 kg oraz 1 miejsce w kategorii służb mundurowych.

Na zawodach zaliczył podejście, gdzie waga sztangi wynosiła 300 kg.

Na początku czerwca wystartował w kolejnych zawodach Strongman w miejscowości Skórzec. W IV Ogólnopolskim Turnieju Strongman zajął 1,a do pokonania miał 5 konkurencji:

- przeciąganie auta w siadzie

- spacer farmera z walizkami na odległość - 2*130kg

- belka szkocka na powtórzenia - waga belki to 110kg

- załadunek kamieni + yok 320kg

- przerzucanie opony o wadze 340kg

Film Zawody strongman Opis filmu: Paweł Piskorz podczas zawodów strongman Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zawody strongman (format mp4 - rozmiar 24.98 MB)

Ostatni jego start to udział w III Otwartych Mistrzostwach Polski federacji WPC w martwym ciągu RAW & I Mistrzostwach Polski służb mundurowych w martwym ciągu RAW w dniu 26.06.2021. Po trudnej walce na jego konto trafiło srebro w kategorii do 140 kg w służbach mundurowych oraz brąz w kategorii. do 140 kg federacji WPC.

Przy wadze ponad 126 kg Pawłowi udało się zaliczyć podejście do sztangi o wadze 300 kg.

Film Zawody w martwym ciągu Opis filmu: Paweł Piskorz podczas zawodów w martwym ciągu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zawody w martwym ciągu (format mp4 - rozmiar 33.78 MB)

Sierż. szt. Paweł Piskorz dziękuje przełożonym, Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów oraz wszystkim osobom, które wspierały go podczas treningów i dopingowały podczas zawodów.

Paweł Piskorz na co dzień jest funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Służbę rozpoczął w 2012 r. Od początku wyróżniał się zaangażowaniem oraz profesjonalizmem podczas pełnienia obowiązków. Swoją wiedzę oraz doświadczenie wielokrotnie udowadniał nie tylko podczas różnego rodzaju interwencji, do których był wzywany, ale również podczas zawodów policyjnych, wygrywając np. Wojewódzkie Zawody Ratowników Policyjnych w 2017 r. i reprezentując garnizon warmińsko-mazurski na zawodach ogólnokrajowych. W 2018 roku zajął III miejsce w Zawodach w konkurencjach wytrzymałościowo - siłowych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

(rj)