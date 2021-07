Wspólna akcja służb przeciwko przestępczości samochodowej

Mienie o wartości około 640 tysięcy złotych w postaci podzespołów samochodowych oraz samochodu odzyskali policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową. Działania wraz z innymi służbami przeprowadzili na terenie kilku warsztatów samochodowych w Otwocku i Zielonce. Zatrzymani do sprawy mężczyźni odpowiedzą za paserstwo. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.