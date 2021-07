Miało być romantycznie, było groźnie, skończyło się szczęśliwie. Policjanci z leśnikami odnaleźli zaginioną parę Data publikacji 02.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i leśnicy z Elbląga brali udział w poszukiwaniach pary, która zgubiła się w lesie. Młodzi ludzie sami zadzwonili z prośbą o pomoc. Funkcjonariusze szukali ich dwie godziny. Finał okazał się szczęśliwy. Zagubiona para cała i zdrowa wróciła do domu. Przypominamy o zachowaniu ostrożności w lesie. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do groźnej sytuacji.

Policjanci idący przez las

On 23-lata, ona 18. Przyjechał do niej do Elbląga z Lidzbarka Warmińskiego. W czwartek (01.07.2021) późnym popołudniem wybrali się na romantyczny spacer do parku Bażantarnia w Elblągu. Weszli w głąb lasu i wkrótce stracili poczucie czasu i orientację w przestrzeni. Po pomoc zadzwonili około godz. 20:00, gdy już byli pewnie, że sami nie dadzą rady odnaleźć drogi powrotnej. Na ratunek przyjechali policjanci i leśnicy. Dyżurny miał z nimi kontakt telefoniczny. Opisali miejsce, w którym się znajdowali. Był to wąwóz w okolicy tzw. Świątyni Dumania przed Stagniewem. Przeszli lasem kilka dobrych kilometrów. Policjanci pieszo i w radiowozach patrolowali teren. Włączyli syreny i zagubiona para wkrótce usłyszała ich dźwięk. Dzięki temu łatwiej było do nich dotrzeć. Leśnicy i policjanci odnaleźli ich całych i zdrowych. Dziewczyna miała kilka zadrapań. Nie wymagali hospitalizacji. Szczęśliwie wrócili do domu.

Przypominamy i ostrzegamy! Rozległe kompleksy leśne wybrane na miejsce beztroskiego spaceru, mogą skończyć się zgubieniem drogi powrotnej. Co zrobić w takiej sytuacji? Poniżej podajemy kilka prostych zasad: - przed wyjściem do lasu powiadom bliskich o wyprawie oraz wskaż miejsce, w które się wybierasz. Poinformuj także kiedy zamierzasz wrócić do domu, - do lasu wybieraj się w towarzystwie, w myśl zasady – im więcej osób, tym lepiej i bezpieczniej, - zabierz ze sobą latarki, które pomogą odnaleźć właściwą drogę powrotną po zmroku. Najlepiej jednak wybierać się do lasu o takiej porze kiedy mamy pewność, że zdążymy jeszcze wrócić do domu przed zachodem słońca, - przydatny będzie telefon komórkowy z naładowaną baterią, który może okazać się pomocny w sytuacjach kryzysowych, - warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów potrzebna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie.

(js/tm)