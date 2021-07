Po służbie zatrzymała nietrzeźwego Data publikacji 02.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 3 promile alkoholu miał kierowca forda, którego zatrzymała policjantka po służbie. Funkcjonariuszka zauważyła, że kierujący autem jedzie w podejrzany sposób i stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Samochód jechał od jednej krawędzi jezdni do drugiej i prawie wjechał do rowu. Teraz 28-letni mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 1 lipca 2021 r., tuż po godzinie 21:00. Policjantka po służbie, jadąc trasą Olesno - Dobrodzień (DW 901), zauważyła osobowy samochód jadący wężykiem. O tej sytuacji poinformowała dyżurnego KPP w Oleśnie, który niezwłocznie skierował w ich stronę patrol, żeby zatrzymać kierującego i sprawdzić jego trzeźwość.

Policjantka będąc w stałym kontakcie z dyżurnym KPP w Oleśnie jechała za podejrzanym pojazdem, którego kierujący kilkukrotnie zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu i prawie wjechał do przydrożnego rowu. Po kilku minutach dotarł do nich patrol z Dobrodzienia, który zatrzymał pojazd. Okazało się, że kierujący 28-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia oraz wysoka grzywna.

(KWP w Opolu / mw)