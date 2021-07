Policyjny triathlonista Data publikacji 02.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Tomasz Sikora na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach. Poza pracą znajduje czas by ciężko trenować, co odzwierciedla się w kolejnych podejmowanych przez niego wyzwaniach sportowych. W miniony weekend ukończył - Diablak Beskid Extreme Triathlon – symbol najtrudniejszej serii triathlonów w Polsce.

Tomasz Sikora w Policji pracuje od 2008 roku. Aktywne uprawienie sportu rozpoczął stosunkowo niedawno, bo około dwa lata temu. Zaczął od biegania kilkukilometrowych dystansów i pływania na basenie, aby poprawić kondycję, jednak szybko złapał bakcyla i przebiegane dystanse stale się wydłużały… Bardzo szybko zapragnął również rywalizacji sportowej i podejmował się udziału w różnych zawodach. W ten sposób stał się uczestnikiem biegów górskich z cyklu Xrun, Winter Trial Małopolska czy Triathlon Jesienny Kocierz Extreme. Tomasz Sikora jest również świeżo upieczonym instruktorem pływania. Do biegania dołożył więc pływanie oraz jazdę na rowerze i tak rozpoczął przygodę z triathlonem.



Jak sam relacjonuje: ,,miałem za sobą kilka górskich biegów, a że kocham pływać, to doszedłem do wniosku, że połączenie tych aktywności dałoby coś innego, nietypowego. Tak narodził się pomysł na "trajlon". Pierwsze zetknięcie z Open Water nastąpiło w maju 2020 - bo nigdy wcześniej nie pływałem w otwartych wodach”.



26 czerwca ukończył Diablak Beskid Extreme Triathlon, czyli: 3,5 km pływania,180 km na rowerze, a na koniec 44 km biegu. Myślenicki policjant pokonał te dystanse w łącznym czasie 17 godzin i 47 min.

Plany na najbliższą przyszłość to udział w kolejnych ekstremalnych zawodach i ciągłe zwiększanie dystansów.



Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za naszego kolegę w kolejnych zawodach.

(KWP w Krakowie / mw)