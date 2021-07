Wyrzuciła przez balkon 150 tysięcy złotych - oszustów zatrzymali policjanci Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą „na policjanta”. 34 i 41-latek pod koniec czerwca wyłudzili od mieszkanki miasta ponad 150 tysięcy złotych. W całym procederze młodszy z nich pełnił rolę "odbieraka", a starszy jego kierowcy. Mężczyźni z województwa dolnośląskiego usłyszeli zarzuty oszustwa. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.

Białostoccy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu przy współpracy funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo „na policjanta”. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na osiedlu Leśna Dolina. Wówczas do 92-latki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Poinformował, że rozpracowują grupę przestępczą, która oszukuje i kradnie od mieszkańców pieniądze. Kontynuując rozmowę rzekomy policjant poprosił o zebranie wszystkich oszczędności, jakie 92-latka ma w domu. Niestety seniorka uwierzyła w całą historię oszustów i wyrzuciła przez balkon ponad 150 tysięcy złotych.

Białostoccy mundurowi ustalili tożsamość podejrzanych o udział w oszustwie. Przy współpracy z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej, dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych po tygodniu w Suchowoli. Jak ustalili policjanci 34-latek odebrał pieniądze bezpośrednio od pokrzywdzonej, natomiast o 7 lat starszy mężczyzna był jego kierowcą. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego zarzutów oszustwa. Młodszy z nich usłyszał go w warunkach recydywy. Decyzją sądu mężczyźni trafili na 3 miesiące do aresztu.

Zgodnie z Kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W warunkach recydywy kara może być zwiększona o połowę.

(KWP w Bydgoszczy / kp)

Film 117-191758.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 117-191758.mp4 (format mp4 - rozmiar 46.07 MB)