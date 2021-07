Kacza mama z pisklętami eskortowana przez dzielnicowych Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kętrzyńscy dzielnicowi uczestniczyli w nietypowej interwencji. Podczas obchodu rejonu zauważyli stado kaczek idących ul. Zjazdową. Ze względu na duże natężenie ruchu, kacza rodzina znalazła się w sytuacji groźnej dla niej, jak i dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dlatego policjanci pomogli kaczce z dziesięcioma pisklętami bezpiecznie dotrzeć w bezpieczne miejsce na łono natury.

Policjanci podejmują się czasem bardzo nietypowych zadań. Kilka dni temu kętrzyńscy i iławscy policjanci, natknęli się na rodziny łabędzi, które zabłądziły w mieście i znalazły się w groźnej dla nich sytuacji. Dzięki pomocy funkcjonariuszy ptasie rodziny całe i zdrowe dotarły do akwenów w bezpieczne dla nich otoczenie. Pisaliśmy o tych interwencjach na naszych stronach:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/82860,Policyjna-interwencja-wobec-labedziej-rodziny.html

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/82886,Nietypowa-interwencja-policjantow-Zaopiekowali-sie-rodzina-zblakanych-labedzi.html

Jak się okazało nie były to jedyne takie zdarzenia w ostatnim czasie. W piątek (02.07.2021) późnym popołudniem kolejna ptasia rodzina znalazła się w nieodpowiednim miejscu. Tym razem to mama kaczka z pisklętami maszerowała ulicą Zjazdową w Kętrzynie. Kaczki nie robiły sobie nic z tego, że wokół nich mknął auta. Ich zachowanie było groźne dla nich i dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Policjanci interweniujący wobec tak nieodpowiedzialnych pieszych nie wahają się użyć bloczków mandatowych. Tym razem jednak były to kaczki i interwencja musiała mieć inny tok.

Kętrzyńscy dzielnicowi asp. szt. Jarosław Stanicki i st. asp. Grzegorz Gąsior zdecydowanie wkroczyli do akcji, by zadbać o bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym. Przez kilkaset metrów eskortowali niepokorne kacze stadko w kierunku miejskiego jeziorka. Interwencja zakończyła się sukcesem. Na drogę wrócił porządek i kierowcy mogli bez przeszkód przejeżdżać, kaczki dotarły bezpiecznie do wody, do której ochoczo wskoczyły, a policjanci wrócili do swoich zadań.

Kaczki idące przez przejście nadzorowane przez policjanta

Kaczki w wodzie

Kaczki idące chodnikiem

Kaczki idące przez przejście nadzorowane przez policjanta

Kaczki idące przez przejście nadzorowane przez policjanta

W poniższym filmie zaprezentowano zdjęcia pokazujące kaczki przechodzące przez przejście dla pieszych pod nadzorem poilcjanta oraz kaczki idące chodnikiem, a także sfilmowany moment ich wchodzenia z chodnika do akwenu.

Film Kaczki wchodzące do akwenu Opis filmu: Kaczki wchodzące do akwenu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kaczki wchodzące do akwenu (format mp4 - rozmiar 13.27 MB)

(ep/tm)