Chłopiec szczęśliwie trafił do mamy. Pomogli policjanci Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę wieczorem staszowscy policjanci zauważyli małego chłopca, który sam poruszał się chodnikiem na jednej z ulic miasta. Chłopiec nie potrafił wskazać gdzie mieszka, nie było wiadomo jak się nazywa. Dzięki policjantom mały krajoznawca wrócił do zatroskanych rodziców.

Do zdarzenia doszło w Staszowie w sobotni wieczór (3.07.2021). Chłopiec bez opieki, zupełnie sam spacerował po chodniku. Nie miał żadnych obrażeń, a w rączce trzymał latarkę. Od dziecka nie można było uzyskać żadnej informacji, gdyż 2-latek nic nie mówił. Policjanci w rozmowie z mieszkańcami pobliskich ulic ustalili, gdzie może mieszkać dziecko. Jak się okazało, mały wędrowiec niespostrzeżenie oddalił się z ogrodu, gdy jego mama rozmawiała przez ogrodzenie z sąsiadką. Brama wjazdowa posesji była w tym czasie otwarta. Dzięki interwencji Policji chłopiec bezpiecznie wrócił do domu. Całe i zdrowe dziecko policjanci przekazali matce. Kobieta była trzeźwa. Jak stwierdziła w rozmowie z policjantami, była w ogrodzie wraz z trójką dzieci. Chwilę porozmawiała z sąsiadką, a gdy skończyła zapytała męża, gdzie jest najmłodszy syn. Wówczas mężczyzna miał oświadczyć, że dziecko prawdopodobnie poszło do babci - dom obok. Chłopiec zauważony został w odległości około 500 m od miejsca zamieszkania.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o wzmożenie opieki nad dziećmi i maksymalną troskę o bezpieczeństwo najmłodszych. Chwila nieuwagi czy to w domu, czy to nad wodą lub na spacerze może doprowadzić do bardzo groźnej sytuacji, w której zagrożone może być życie lub zdrowie małej pociechy.

(KWP w Kielcach / kp)