Beztroska zabawa zakończona zaginięciem dziecka - pamiętajmy o bezpieczeństwie najmłodszych! Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacyjny wypoczynek, beztroskie spędzanie czasu wolnego, podróże i związane z nimi odwiedzanie wielu miejsc niestety sprzyja zaginięciom najmłodszych. Dzieci również mogą się zgubić podczas zabawy w pobliżu domu albo też z ciekawości poznania pobliskich terenów. I tak było w miniony piątek kiedy koluszkowscy policjanci zostali zaalarmowani o zaginięciu 3-latka, na szczęście dziecko już po krótkim czasie trafiło najpierw pod opiekę policjantów a później zatroskanych rodziców.

2 czerwca 2021 roku tuż po godzinie 20:00 policjanci z koluszkowskiej komendy zostali wezwani do Turobowic w gminie Koluszki gdzie zaginęło 3-letnie dziecko. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce ustalić wszelkie szczegóły. Jak się okazało chłopiec przyjechał rekreacyjnie z rodzicami na wieś i podczas zabawy z rodzeństwem przed domem wykorzystał chwilową nieuwagę dorosłych i odszedł z miejsca. W pobliskiej okolicy są pola porośnięte zbożem. Kiedy rodzice zorientowali się, że syn zniknął zaczęli poszukiwania na własną rękę, gdzie przyłączyli się również znajomi i okoliczni mieszkańcy. Po jakimś czasie zaalarmowali mundurowych. Kiedy przyjechał patrol policji mundurowi sprawdzili posesję i czekając na przyjazd kolejnych funkcjonariuszy utworzyli tyralierę z osobami zaangażowanymi w poszukiwania. Z uwagi na wysoko porośnięte pola nie można było przeoczyć żadnego metra. W pewnej chwili wpłynęła informacja o odnalezieniu dziecka w pobliskiej miejscowości. Policjanci skierowani na miejsce zaopiekowali się przestraszonym chłopcem, okryli go bluzami, ponieważ chłopcu było zimno z uwagi na późną już porę i przekazali go w ręce zatroskanych rodziców.

Policjanci apelują!

Gdy dziecko się zagubi nie trać czasu na prowadzenie poszukiwań na własną rękę. Natychmiast zawiadom Policję. Zaangażuj też w poszukiwania innych. Proś o pomoc kogo się da. Jeśli dziecko zgubi się w sklepie, na dworcu itd. zgłoś to ochronie, by jak najszybciej rozpoczęto monitorowanie wyjść i ogłoszono komunikat. Uczmy nasze dzieci od najmłodszych lat, aby wiedziały jak mają na imię i jak się nazywają oraz aby znały imiona swoich rodziców i adres zamieszkania, gdyż w sytuacji kryzysowej pomoże to Policji

w szybkim dotarciu do opiekunów. Szczególnie ważne jest to na wakacjach, kiedy rodziny są z dala od miejsca zamieszkania. Ważne jest również, aby dziecko znało numer telefonu do swojego rodzica.

(KWP w Łodzi / kp)