Pierwszy w historii tytuł Honorowego Oficera Polskiej Policji dla naszego przyjaciela Konrada Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z Konradem znamy się od wielu lat. Nasza przyjaźń miała swój początek podczas spotkań profilaktycznych. Ten młody mężczyzna, wtedy jeszcze chłopiec, od początku zdobył nasze serca. Pomimo wielu przeciwności losu, jego dobroć, szczerość i radość życia jest przykładem dla nich. Życiową pasją, a zarazem marzeniem Kondzia (bo tak mówią o nim najbliżsi) jest Policja i służba w jej szeregach. Jako formę wyrazu swoich zainteresowań wybrał sztukę. Funkcjonariusze wielokrotnie otrzymywali od niego wyjątkowe prace plastyczne. Tym razem, to mundurowi postanowili podarować mu coś wyjątkowego, spełniając jednocześnie marzenie Konrada.

W środę (30 czerwca) sulęcińscy policjanci odwiedzili wieloletniego przyjaciela. Konrad ma 23 lata. W tym roku ukończył szkołę. Bardzo serdeczna relacja z mundurowymi rozpoczęła się podczas wizyt profilaktycznych w sulęcińskim Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym. Z czasem Kondziu (bo tak nazywają go najbliżsi) zaczął tworzyć wyjątkowe prace plastyczne, których tematyka dotyczyła Policji. Wtedy też zrodziła się jego miłość do granatowego munduru. Choć, od nas funkcjonariuszy wymaga się całkowitej bezstronności i obiektywizmu, to szczerze przyznajemy – Konrad skradł nasze serca. Jest radosny, dowcipny, ciekawy, a przede wszystkim ma ogromne serce, z którego płynie czysta dobroć. Doceniając te piękne cechy, a także ogromny talent plastyczny naszego przyjaciela, postanowiliśmy przygotować dla niego niespodziankę. Wspólnie i w porozumienia z rodzicami Kondzia, a także jego opiekunem plastycznym Panią Moniką Stegeman zorganizowaliśmy oficjalną wizytę w jego domu. Gdy tylko radiowóz wjechał na posesję Państwa Kowalczyków w drzwiach od razu stanął Konrad – jego zaskoczona mina była po prostu bezcenna. Później z jego oczu płynęła już tylko czysta radość. Po krótkim wprowadzeniu, młody mężczyzna został poinformowany, że zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie został on mianowany na Honorowego Oficera Polskiej Policji, nabywając tym samym stopień podkomisarza. Nowo ochrzczony funkcjonariusz otrzymał dystynkcję w formie pagonów, które podarowane zostały przez Naczelnika Wydziału Prewencji, a także akt mianowania połączony z galerią wspólnych zdjęć. Podczas ceremonii wręczenia, jak na prawdziwego oficera przystało, Konrad z należną powagą i honorem przyjął zaszczytny tytuł. Jeszcze kilkanaście minut po tym, ciągle powtarzał, że nie wierzy w to, co się właśnie stało. Kiedy pierwsze emocje opadły, Pan Podkomisarz dumnie prezentował policjantom cały segregator ze swoimi dyplomami, a także policyjną czapkę, którą otrzymał od emerytowanego funkcjonariusza. Nasz przyjaciel, obiecał, że pomimo ukończenia szkoły nadal będzie rozwijał swoją twórczość, tworząc prace plastyczne – oczywiście o służbie w Policji. Zadeklarował, że zawsze możemy na niego liczyć, a jako świeżo mianowany oficer, już nie może doczekać się wspólnej służby.

Kondziu, jesteś dla nas najpiękniejszym przykładem dobroci, życzliwości i radości życia. Twoja postawa jest dla nas wzorem.

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie