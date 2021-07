Policjanci i WOPR-owcy pomogli mężczyznom, którzy z powodu awarii łodzi utknęli na Zalewie Włocławskim Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dużo szczęścia mieli dwaj mieszkańcy powiatu lipnowskiego, których łódź uległa awarii na środku Zalewu Włocławskiego. Wiał silny wiatr i zanosiło się na burzę, a mężczyźni nie mogli uruchomić silnika motorówki. Z pomocą przybyli policyjni wodniacy i ratownicy WOPR, którzy bezpiecznie odholowali ich na brzeg.

Do zdarzenia doszło wczoraj (4.07.2021) przed godziną 16.00 kiedy to do WOPR-owców wpłynęło na telefon alarmowy wezwanie o pomoc. Okazało się, że dwaj motorowodniacy z powiatu lipnowskiego utknęli na Zalewie Włocławskim z powodu awarii silnika, który nagle zgasł i nie dał się ponownie uruchomić. Sytuacja była tym bardziej niebezpieczna, że nad zalew nadciągała burza.

Ratownicy WOPR niezwłocznie przekazali informację o zgłoszeniu policjantom ogniwa wodnego, z którymi wielokrotnie już podejmowali wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa osób wypoczywających w rejonie akwenów. Policjanci, widząc, że warunki atmosferyczne pogarszają się z minuty na minutę, czym prędzej uruchomili stacjonującą w pobliskim porcie policyjną łódź. Następnie, wraz z WOPR-owcami, wypłynęli na środek zalewu, aby pomóc zgłaszającym.

Dzięki szybkiej reakcji służb pomoc dotarła na czas. Przy silnym wietrze i opadach deszczu motorówka z załogą została bezpiecznie odholowana do przystani. Na szczęście płynący nią mężczyźni nie potrzebowali pomocy medycznej, a skończyło się jedynie na przemoczeniu i zmarznięciu.

(KWP w Bydgoszczy / kp)