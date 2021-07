Zbyt szybkie holowanie skończyło się wywrotką przyczepki z szybowcem Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez około godzinę z utrudnieniami musieli się liczyć kierowcy podróżujący trasą S-7 w kierunku Elbląga. Kierowca, obywatel Danii stracił panowanie nad pojazdem marki Audi A3 oraz holowaną przyczepką, na której znajdował się szybowiec, co doprowadziło do jej wywrócenia.

Do zdarzenia doszło w sobotę 3 lipca br. około godziny 5.00 rano na trasie S-7 w miejscowości Ryki w kierunku Elbląga. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem Audi A3 obywatel Danii nie dostosował odpowiedniej prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem oraz holowaną przyczepką, na której znajdował się szybowiec, następnie pojazd uderzył w bariery rozdzielające pasy ruchu, w wyniku czego doszło do wywrócenia przyczepki z szybowcem i zablokowania trasy S-7. Kierującemu nic się nie stało. Ruch na trasie był zablokowany przez około godzinę. Pojazd z przyczepką oraz znajdujący się na niej szybowiec został usunięty z drogi. Kierujący został pouczony przez policjantów za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(KWP w Gdańsku / kp)