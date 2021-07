Areszt za obrót znaczną ilością narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sępoleńscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 2,3 kg marihuany, 185 doniczek z sadzonkami, nasiona oraz sprzęt służący do uprawy zakazanych roślin. Mężczyznom grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu obaj najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Sępoleńscy policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową, na podstawie własnych ustaleń, wytypowali 34-letniego mężczyznę, który w miejscu zamieszkania mógł posiadać marihuanę lub uprawiać konopie. Tydzień temu (28.06.21) kryminalni, chcąc zweryfikować posiadane informacje, udali się na teren jednej z posesji w gminie Sępólno Krajeńskie. W trakcie przeszukania budynku mieszkalnego oraz pomieszczeń gospodarczych policjanci natknęli się na plantację konopi. Kryminalni zabezpieczyli łącznie ponad 2,3 kilograma suszu roślinnego, 185 doniczek z sadzonkami, nasiona konopi innych niż włókniste oraz sprzęt służący do uprawy zakazanych roślin, między innymi lampy nagrzewające, wiatraki oraz wagę. Podejrzany 34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Pracujący nad sprawą śledczy ustalili, że w narkotykowy interes zamieszany jest także 29-letni mieszkaniec Chojnic. Mężczyzna również został zatrzymany i podobnie jak jego wspólnik trafił do celi.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, 29 i 34-latkowi przedstawiono zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tucholi postanowił, że mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Sprawa ma charakter rozwojowy.