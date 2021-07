Tony łatwopalnego pyłu, promile za kierownicą – policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę po sygnale świadka Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na pochwałę zasługuje postępowanie mężczyzny, który mając wiedzę o nietrzeźwym kierującym wyjeżdzającym na drogę, natychmiast zareagował. O swoich spostrzeżeniach powiadomił policjantów, którzy niezwłocznie zatrzymali pojazd do kontroli. Kierujący cysterną przewożącą pył węglowy, miał problemy z utrzymaniem równowagi, zataczał się. W jego organizmie były ponad dwa promile alkoholu. Został zatrzymany do wytrzeźwienia i przeprowadzenia z nim czynności procesowych. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

W sobotę (3 lipca) policjanci krośnieńskiej drogówki kontrolowali pojazd w rejonie stacji paliw w Połupinie. W pewnym momencie podbiegł do nich nieznany im mężczyzna, informując, iż kierowca wyjeżdzającej z parkingu stacji paliw cysterny jest pijany. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, zatrzymując pojazd do kontroli. Już po otwarciu drzwi czuć było silną woń alkoholu wydobywającą się z wnętrza. 54-latek po wyjściu z kabiny ciągnika siodłowego miał problemy z utrzymaniem równowagi, zataczał się. Badanie urządzeniem wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a on sam trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia. Cysterna, w której znajdował się pył węglowy została zabezpieczona przez właściciela. Podczas przesłuchania 54-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Czy ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, zakazem kierowania pojazdami na okres nie krótszy niż 3 lata oraz wysoką karą pieniężna. Decyzję w sprawie mężczyzny podejmie sąd.

Dziękujemy wszystkim tym osobom, którym zależy na bezpieczeństwie na drodze i stanowczo reagują na wszelkie naruszenia kierowców, którzy swoim zachowaniem zagrażają nie tylko sobie, ale i innym.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim