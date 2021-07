Kryminalni przechwycili 16 kilogramów narkotyków Data publikacji 05.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy kryminalni wspólnie z kontrterrorystami zatrzymali mieszkańca powiatu bialskiego, który w aucie przewoził 16 kilogramów narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających wynosi ponad ćwierć miliona złotych. 42-latek został już tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zadali kolejny cios w narkobiznes. Pod koniec ubiegłego tygodnia kryminalni na jednej z ulic w Międzyrzecu Podlaskim zatrzymali samochód marki BMW. Samochodem jechał 42-letni mieszkaniec powiatu bialskiego. Udział w zatrzymaniu mężczyzny brali udział także policyjni kontrterroryści. W trakcie przeszukania pojazdu funkcjonariusze ujawnili 12 kilogramów suszu roślinnego oraz 4 kilogramy białej substancji. Po zbadaniu narkotesterem okazało się, że jest to marihuana i klefedron. Narkotyki ukryte były w specjalnie przygotowanych skrytkach.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Łącznie kryminalni zabezpieczyli 16 kilogramów narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających wynosi ponad ćwierć miliona złotych.

Policjanci zabezpieczyli także pojazd marki BMW użytkowany przez zatrzymanego mężczyznę oraz pieniądze w kwocie 2800 złotych. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że 42-latek w przeszłości wchodził w konflikt z prawem. Mężczyzna notowany był między innymi za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz narkotykowe.

42-latek został już doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek