Nielegalna plantacja zlikwidowana przez nyskich kryminalnych

Data publikacji 06.07.2021

Kryminalni z Nysy realizując działania wymierzone w przestępczość narkotykową zlikwidowali nielegalną plantację konopi. Śledczy zabezpieczyli blisko 230 krzewów konopi w różnych fazach wzrostu, ponad 50 gramów suszu roślinnego oraz sprzęt służący do ich uprawy. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania i uprawy środków odurzających oraz oszustwa za nielegalny pobór energii elektrycznej. Za takie przestępstwa ustawa przewiduje karę do 10 lat więzienia.

Nyscy kryminalni uzyskali informację, że w gminie Skoroszyce uprawiane są zakazane prawem konopie indyjskie. W celu sprawdzenia informacji funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres. Tam w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach gospodarczych ujawnili i zabezpieczyli 227 krzewów konopi, ponad 50 gramów suszu roślinnego oraz materiały i urządzenia niezbędne do uprawy.

Zatrzymani na miejscu 31 i 27-latek potwierdzili, że krzewy konopi wraz z marihuaną należą do nich, a niezbędną do uprawy energię elektryczną pobierali omijając licznik. Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zatrzymanym zarzutów nielegalnej uprawy konopi indyjskich, posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz oszustwa za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt. Za takie przestępstwa ustawa przewiduje karę do 10 lat więzienia.

(KWP w Opolu / kp)