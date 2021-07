Policyjny pilotaż rodzącej kobiety Data publikacji 06.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgierscy policjanci ruchu drogowego pilotowali audi, którym jechała do łódzkiego szpitala rodzącą kobieta . Przez duże natężenie ruchu i korki drogowego życie przyszłej mamy i dziecka mogło być zagrożone. Dzięki sprawnej interwencji mundurowych kobieta szybko trafiła w ręce lekarzy.

5 lipca 2021 roku kilka minut po godzinie 8:00 do dyżurnego zgierskiej jednostki Policji wpłynęła prośba o pomoc od mężczyzny, który jechał ze swoją ciężarną żoną do szpitala. Jak się okazało, kobieta najprawdopodobniej zaczęła już rodzić, więc liczyła się każda minuta. Natężenie ruchu było w tym czasie bardzo duże i co chwilę powstawały korki na drodze co uniemożliwiało kierującemu audi sprawny przejazd do łodzkiej placówki medycznej. Policjanci zdawali sobie sprawę, że w takich okolicznościach życie i zdrowie przyszłej mamy oraz dziecka mogą być zagrożone. Natychmiast wsiedli do radiowozu i namierzyli audi, którym podróżował zgłaszający z żoną. Przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych mundurowi szybko i sprawnie pilotowali rodzinę w potrzebie do jednego z łódzkich szpitali, dzięki czemu przyszła mama bezpiecznie trafiła w ręce lekarzy.

(KWP w Łodzi / mw)