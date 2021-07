Oszuści nie śpią! Data publikacji 06.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrzegamy przed oszustwami „na policjanta”. Niestety nasz apel nie trafia do wszystkich. W poniedziałek 89-latka straciła około 200 tysięcy złotych będąc przekonana, że uczestniczy w policyjnej akcji. Po raz kolejny apelujemy o ostrożność podczas kontaktów telefonicznych z nieznajomymi.

W poniedziałek, 05.07.2021 r., olsztyńscy policjanci otrzymali cztery zgłoszenia o oszustwie metodą „na policjanta”. Niestety w jednym przypadku seniorka uwierzyła przestępcom i przekazała swoje oszczędności. Sposób działania oszustów we wszystkich przypadkach był bardzo podobny. Do 89-latki zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik poczty z informacją, że seniorka ma nieodebrane listy i poprosił o potwierdzenie adresu zamieszkania, aby listonosz mógł dostarczyć przesyłki. Po chwili do kobiety zadzwonił kolejny mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz Policji i poinformował seniorkę, że zajmuje się rozpracowywaniem grupy oszustów. Następnie wypytał ją o posiadane oszczędności oraz poinformował, że kobieta będzie uczestniczyć w zasadzce i w tym celu musi policjantom przekazać swoje oszczędności. Mężczyzna twierdził, że przestępcy mogą włamać się do jej mieszkania, a wcześniej wpuścić gaz usypiający. Sprawca, aby uwiarygodnić swoją legendę poprosił kobietę, aby bez rozłączenia się wybrała numer 997, gdzie w słuchawce miała usłyszeć głos innego funkcjonariusza, który potwierdził jej udział w policyjnej akcji. Seniorka zawierzyła oszustom i zgodnie z przekazanymi instrukcjami spakowała gotówkę w reklamówkę, którą pozostawiła na wycieraczce przed drzwiami swojego mieszkania. Kobieta w ten sposób straciła około 200 tysięcy złotych. Z kolei czujnością wykazała się inna mieszkanka Olsztyna, która również rozmawiała przez telefon z fałszywym policjantem. 87-latka w pewnym momencie zorientowała się, że może mieć do czynienia z oszustami i w omówionym miejscu pozostawiła zamiast gotówki – pustą kopertę.

W trosce o oszczędności starszych osób apelujemy o szczególną ostrożność oraz o stosowanie zasady ograniczonego zaufania podczas rozmów telefonicznych, dotyczących pożyczek lub przekazania pieniędzy. Przede wszystkim należy zachować ostrożność. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez przestępców. W przypadku podejrzenia, że możemy mieć do czynienia z oszustem należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 112.

(KWP w Olsztynie / mw)