Dzielnicowy z Reska uratował dwumiesięczne dziecko Data publikacji 06.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Reska, st. sierż. Przemysław Bujny, który ma przeszkolenie ratownika medycznego, uratował życie dziecka, które nie oddychało. Następnie chłopiec został przekazany ratownikom medycznym i przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie.

Wczoraj, 05.07.2021 r., około godziny 17:50 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łobzie otrzymał zgłoszenie o dwumiesięcznym dziecku, które nie oddycha.

Niezwłocznie na miejsce pojechali dzielnicowi z Reska. Dziecko było przytomne, ale miało problemy z oddychaniem. St. sierż. Przemyslaw Bujny wziął na ręce chłopca, udrożnił drogi oddechowe poprzez usunięcie z ust nadmiaru śliny oraz odchylenie głowy do tyłu. W wyniku podjętych przez policjanta czynności niemowlę zaczerpnęło powietrza i zaczęło płakać. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego dziecko miało kontrolowane funkcje życiowe. Następnie chłopiec został przekazany ratownikom medycznym i przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie.

Zdecydowane i fachowe działanie st. sierż. Przemysława Bujnego, który ma przeszkolenie ratownika medycznego, bez wątpienia uratowało życie dziecka.

(KWP w Szczecinie/ mw)