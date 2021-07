Policjanci odnaleźli zaginionego 84-latka Data publikacji 06.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Iławscy policjanci szukali mężczyzny, który wieczorem wyszedł na spacer z psem. O zaginięciu 84-latka funkcjonariuszy powiadomiła zaniepokojona sąsiadka gdyż do domu wrócił sam pies bez mężczyzny. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli sprawdzanie okolicznego terenu pod kątem odnalezienia zaginionego. Całego i zdrowego 84-latka policjanci znaleźli na jednej z dróg w gminie Zalewo.

W poniedziałek, 05.06.2021 r., kilka minut po godzinie 20:00 iławscy funkcjonariusze otrzymali informację od zaniepokojonej kobiety o tym, że jej sąsiad wyszedł na spacer z psem, a do domu po chwili wrócił sam pies bez mężczyzny. Kobieta dodała, że 84-latek ma poważne problemy z pamięcią.

Iławscy policjanci wspólnie z psem służbowym oraz funkcjonariuszami OSP Tynwałd, Rudzienice i Franciszkowo natychmiast rozpoczęli sprawdzanie ulic i okolicznych lasów. Policjanci przeszukali tereny znajdujące się w okolicy domu 84 – latka. W trakcie sprawdzania kompleksu leśnego na wysokości zatoki Smolny Kąt znaleziono mieszkańca gminy Zalewo. Policjanci przetransportowali go do domu, gdzie już na mężczyznę czekał zespół karetki pogotowia. Na szczęście okazało się, że 84-latkowi nic się nie stało i mężczyzna został w domu.

Przypominamy !!!

- Nakłaniajmy bliskich do noszenia dowodu osobistego, nawet jeśli dopisuje im zdrowie. Nigdy nie wiemy, kiedy zdarzy się wypadek, wylew lub inna sytuacja medyczna, która zakończy się w szpitalu. Trudno znaleźć rodzinę kogoś, kto trafia do szpitala jako osoba o nieustalonej tożsamości.

- Na wewnętrznej stronie ubrania naszego bliskiego można wszyć „metki” z imieniem, nazwiskiem i adresem oraz numerem telefonu, pod który należy dzwonić, jeśli dana osoba nie będzie wiedziała, jak trafić do domu. Na „metkach” wszytych do ubrania lub na osobnej kartce noszonej w kieszeni warto zapisać, na co choruje nasz bliski i jakie leki przyjmuje. Metki zastępowane są opaskami lokalizowanymi na nadgarstkach.

- Jeśli osoba starsza, mająca kłopoty z pamięcią, samodzielnie porusza się po mieście lub podróżuje, koniecznie musi mieć ze sobą telefon komórkowy, w którym zapisane są numery do rodziny.

- Warto znać ubrania naszego bliskiego, aby w przypadku zaginięcia móc opisać jego ubiór lub wydedukować go na podstawie brakujących części garderoby;

- Warto mieć aktualne zdjęcia bliskiego, by w razie potrzeby przekazać je Policji;

- Warto znać ulubione miejsca seniora, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że udał się właśnie tam.

- Warto wyposażyć seniora w zegarek z wbudowanym modułem gps, dzięki któremu jego odnalezienie będzie zdecydowanie szybsze.

Proste rozwiązania i odrobina wyobraźni mogą oszczędzić wiele niepotrzebnego cierpienia. Nie bądźmy obojętni wobec starszych osób w naszym otoczeniu. Zadbajmy o ich godną i bezpieczną starość.

(KWP w Olsztynie / mw)