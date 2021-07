Policjanci w czasie wolnym zatrzymali nietrzeźwych kierujących Data publikacji 07.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa funkcjonariuszy z Olsztyna i Olsztynka. Obaj w czasie wolnym od służby zatrzymani nietrzeźwych kierujących motorowerami. W organizmie 53-latka krążyło blisko 2 promile, a 51-latek „wydmuchał” blisko 3 promile alkoholu. Nieodpowiedzialni kierujący ze swojego zachowania będą się tłumaczyć przed sądem.

W poniedziałek (05.07.2021) w nocy funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wracał ze służby do domu. Na jednej z olsztyńskich ulic zauważył kierującego motorowerem, który nie dość, że prowadził bez kasku, to poruszał się całą szerokością drogi – zjeżdżał od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Wzbudziło to u policjanta przypuszczenia, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjant natychmiast powiadomił operatora numeru alarmowego 112, a następnie uniemożliwił kierującemu jednośladem dalszą jazdę, gdy ten zatrzymał się w pobliżu jednej z posesji. Po chwili na miejsce przyjechał policyjny patrol, któremu funkcjonariusz przekazał nietrzeźwego mężczyznę. Kierującym okazał się 53-letni mieszkaniec Olsztyna. Badanie policyjnym alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie.

Na poniższym filmie pochodzącym z zapisu monitoringu miejskiego widoczny jest motocyklista jadący ulicą i samochody jadące za nim.

Do kolejnego zatrzymania nietrzeźwego kierującego przez policjanta będącego po służbie doszło we wtorek (06.07.2021) na jednej z ulic Nidzicy. Mł. asp. Jacek Próchniewski z Komisariatu Policji w Olsztynku zauważył mężczyznę na motorowerze jadącego tzw. wężykiem. Policjant podejrzewając, że może on być nietrzeźwy, natychmiast powiadomił oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Po chwili kierujący jednośladem zatrzymał się w pobliżu jednego ze sklepów. Policjant zaraz po podejściu do mężczyzny wyczuł od niego silny zapach alkoholu. Funkcjonariusz zareagował natychmiast – zabrał nietrzeźwemu kierującemu kluczyki od pojazdu, tym samym uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Po chwili na miejscu pojawił się policyjny patrol z Nidzicy, któremu został przekazany mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 51-latka blisko 3 promile alkoholu.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka kara grzywny.

