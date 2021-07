Nie klikaj podejrzanych linków, nie podawaj swoich danych – uważaj na oszustów! Data publikacji 07.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprzedając rzeczy przez Internet trzeba uważać, żeby nie paść ofiarą oszusta. Fałszywy kupujący może przesłać link do płatności, w którym podając swoje dane, narażasz się na utratę oszczędności. Uważaj!

Popularność kupowania i sprzedaży przez Internet jest bardzo duża. W ten sposób można szybko pozbyć się rzeczy, której już się nie używa albo kupić coś w atrakcyjnej cenie. Tego typu rozwiązanie niesie jednak za sobą pewne ryzyko. Oszuści działają także w tej przestrzeni.

W ostatnim czasie do żarskiej komendy wpłynęło kilkanaście zawiadomień dotyczących oszustwa w sieci. Działanie oszusta jest proste. Najpier podszywa się pod osobę zainteresowaną naszym produktem, a następnie za pośrednictwem znanego komunikatora wysyła wiadomość z zapytaniem, czy ogłoszenie jest aktualne i informuje, że zapłaci za towar oraz prosi o wysyłkę. W wiadomości przesyła nam link do strony, za pomocą której mamy odebrać rzekomo przelane pieniądze. Musimy przy tym jednak podać dane z karty płatniczej. Wpisujemy dane swojej karty, jednak pieniądze nie wpływają na nasze konto. Co więcej tracimy swoje oszczędności, a kontakt z kupującym się urywa.

Podając w Internecie numer swojej karty kredytowej, przestrzegaj kilku zasad:

- nie klikaj żadnych odsyłaczy w wiadomości przesłanej sms-em, za pośrednictwem komunikatora, czy e-maila. Linki te często prowadzą do sfałszowanych stron lub stron zainfekowanych szkodliwymi programami,

- kiedy kupujący lub sprzedający prosi o zainstalowanie nieznanego oprogramowania na telefon lub komputer, zastanów się – to może być program do szpiegowania ruchów na klawiaturze, dzięki czemu oszust zdobywa hasła do logowania,

- nie otwieraj załączników do wiadomości, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące nadawcy,

- czytaj regulamin portalu aukcyjnego i stosujmy się do niego,

- wiele serwisów aukcyjnych proponuje ubezpieczenie transakcji oraz program zapewniający ochronę kupującym,

- czytaj komentarze innych osób kupujących na portalach aukcyjnych, duża liczba negatywnych komentarzy może świadczyć o nieuczciwości sprzedającego,

- unikajmy zakupów poza aukcją.

(KWP w Gorzowie / mw)