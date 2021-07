Policjanci po służbie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 07.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj policjanci jadąc prywatnym samochodem w czasie wolnym od służby zauważyli kierowcę wykonującego niebezpieczne manewry na drodze prowadzącej z miejscowości Siemkowice do Pajęczna. Mężczyzna zjeżdżał na przeciwległy pas jezdni co stwarzało uzasadnione podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem narkotyków, bądź alkoholu. Policjanci postanowili zainterweniować.

6 lipca 2021 roku około godziny 22:40 dwaj policjanci (jeden pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu, drugi w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku) jadąc prywatnym samochodem drogą prowadzącą z Siemkowic do Pajęczna zauważyli jadący w tym samym kierunku samochód osobowy marki Renault. Kierujący tym pojazdem nie zachowywał prostego toru jazdy, zjeżdżał na przeciwległy pas jezdni, co stwarzało uzasadnione podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem narkotyków, bądź alkoholu. Policjanci działąjąc dla bezpieczeństwa użytkowników drogi postanowili niezwłocznie uniemożliwić dalszą jazdę kierującemu samochodem renault. W wyniku ich działań pojazd ten zatrzymał się na poboczu. Za kierownicą znajdował się mężczyzna, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Po przyjeździe policjantów z komisariatu w Działoszynie mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem blisko 1,9 promila. Teraz odpowie za prowadzenie samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości za co grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Nieodpowiedzialnemu kierowcy zostało również zatrzymane prawo jazdy. Dalsze czynności prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Działoszynie.

(KWP w Łodzi / mw)