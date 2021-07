Wypadek śmigłowca na jeziorze Tałty w Mikołajkach Data publikacji 07.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na jeziorze Tałty w Mikołajkach, doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem śmigłowca, który spadł do wody. Na pokładzie znajdowały się trzy osoby, które w wyniku tego zdarzenia trafiły do szpitala. Pilot śmigłowca był trzeźwy. Policja wyjaśnia okoliczności tego wypadku.

We wtorek (06.07.2021r.) około godziny 9.30 dyżurny mrągowskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem śmigłowca. Na miejsce natychmiast skierowano patrole w tym patrol wodny, gdyż do zdarzenia doszło na jeziorze Tałty w Mikołajkach. Funkcjonariusze na miejscu ustalili, że cywilnym śmigłowcem podróżowały dwie kobiety oraz mężczyzna, który był pilotem. Maszyna wystartowała z pobliskiego lotniska i po przelocie około 300 metrów spadła do jeziora, gdzie zatonęła. Pilot oraz dwie pasażerki o własnych siłach wypłynęli na powierzchnię wody, gdzie pomocy w wydostaniu się z jeziora udzielili im turyści pływający w pobliżu na motorówce. Następnie poszkodowane osoby zostały przekazane pod opiekę obecnych na miejscu służb medycznych. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowani z urazami kręgosłupa i nogi trafili do szpitali. Jednocześnie miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy policji, staży pożarnej oraz MOPR do czasu podjęcia wraku z dna jeziora. Po kilku godzinach maszyna została wydobyta na powierzchnię, a następnie zholowana na nadbrzeże. Obecni na miejscu policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przesłuchali świadków. Po wydobyciu wraku na powierzchnię funkcjonariusze dokonali jego oględzin, a następnie zabezpieczyli maszynę na parkingu policyjnym do dalszych czynności. Obecnie śledczy pod nadzorem prokuratury zbierają materiały, które mają umożliwić wyjaśnienie przyczyn tego wypadku.

Miejsce zdarzenia j. Tałty

Miejsce zdarzenia j. Tałty

Śmigłowiec wyciągany z wody

Miejsce zdarzenia j. Tałty

Śmigłowiec wyciągany z wody

Śmigłowiec wyciągany z wody

(jd/kh)