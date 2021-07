Do porodu na sygnałach - policjanci pomogli rodzącej kobiecie dotrzeć do szpitala

W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdy trzeba sprawnie i profesjonalnie pomóc kierowcy nawet w niecodziennej sytuacji. We wtorek zabrzańscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego pilotowali do szpitala pojazd, w którym znajdowała się rodząca kobieta. W takich sytuacjach czas jest najważniejszy, dlatego stróże prawa nie zamierzali go tracić i poprzez policyjną eskortę zapewnili bezpieczeństwo.