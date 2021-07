Policjant po służbie odnalazł zaginioną kobietę Data publikacji 08.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Spostrzegawczość policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu pomogła w zakończeniu poszukiwań zaginionej trzydziestokilkuletniej pilanki. Funkcjonariusz, będąc w czasie wolnym od służby rozpoznał poszukiwaną zaginioną. Kobieta trafiła pod opiekę służb medycznych, a następnie przekazana została rodzinie.

Funkcjonariusz z wałeckiej jednostki jest mieszkańcem wielkopolski. Dobrze wiedział o poszukiwaniach zaginionej. Tego dnia będąc w czasie wolnym od służby spacerował z rodziną nieopodal sklepu, z którego wyszła zaginiona trzydziestokilkuletnia kobieta.

Pierwsza była reakcja żony policjanta, która niepewnie spojrzała na kobietę mijając się z nią, kiedy ta wychodziła z jednego z osiedlowych sklepów. Funkcjonariusz przez chwilę miał wątpliwość z uwagi na zasłonięte przez zaginioną usta i nos maseczką ochronna. Kiedy podszedł do poszukiwanej bliżej, upewnił się, że jest to zaginiona kobieta.

Poinformował ją o tym fakcie i powiadomił pilską komendę. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce. Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania osoby zaginionej zawsze jest poważnie traktowany i sprawdzany przez mundurowych.

Kobieta najpierw trafiła pod opiekę służb medycznych, a następnie do swojej rodziny. Następnego dnia podziękowała za szczęśliwe odnalezienie. Służba w Policji to ciągła gotowość do podjęcia działania.

O tym, jak bardzo stróże prawa zaangażowani są w służbę, świadczy również fakt, że wielokrotnie reagują i podejmują działania w czasie wolnym.

(KWP w Szczecinie / kp)