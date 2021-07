Zatrzymany sprawca obrazy uczuć religijnych Data publikacji 08.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z trzeciego komisariatu Policji ustalili i zatrzymali sprawcę, który na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej dopuścił się publicznego znieważenia grupy narodowościowej i miejsca obrzędów religijnych. Mężczyźnie za popełnione "przestępstwa z nienawiści" grozi kara 3 lat więzienia. O jego losie zdecyduje niebawem sąd.

W sobotę (3.07.2021) wczesnym rankiem dyżurny bielskiej komendy został powiadomiony, że na bramie cmentarza żydowskiego przy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej ktoś powiesił worek foliowy z zawartością najprawdopodobniej fekalii oraz kartką z obraźliwym tekstem. Na miejsce zostali skierowani policyjni śledczy z bielskiej „trójki” oraz z wydziału kryminalnego bielskiej komendy.

Na cmentarzu zostały wykonane oględziny kryminalistyczne przez policyjnych techników i zabezpieczone ślady. Przestępstwo zostało zakwalifikowane, jako występek publicznego znieważenia grupy ludności ze względu na przynależność narodowościową i publicznego znieważenia miejsca obrzędów religijnych.

Policjanci z Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej rozpoczęli poszukiwania sprawcy tych przestępstw, nazywanych przestępstwami z nienawiści. Śledczy zabezpieczyli między innymi monitoring obejmujący teren cmentarza, a także monitoring miejski. Czynności, w które zostali zaangażowani policjanci wszystkich pionów, doprowadziły do ustalenia wizerunku podejrzanego i jego tożsamości. Był nim 50-letni mieszkaniec Bielska-Białej. Został on zatrzymany przez policjantów z bielskiego komisariatu III i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty, a o jego losie niebawem zdecyduje bielski sąd. Za popełnione przestępstwa publicznego znieważenia grupy ludności ze względu na jej narodowość i publicznego znieważenia miejsca przeznaczonego do obrzędów religijnych grozi kara nawet 3 lat więzienia.

Sprawcy przestępstw z nienawiści na tle etnicznym, narodowościowym, rasowym bądź wyznaniowym jak i wymierzone w miejsca obrzędów religijnych i pochówku muszą liczyć się z bezwzględną odpowiedzialnością karną.

(KWP w Katowicach / kp)