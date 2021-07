Akcja honorowego oddawania krwi w leskiej komendzie Data publikacji 08.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 10 litrów krwi udało się zebrać podczas wczorajszej zbiórki w leskiej komendzie. W przedsięwzięcie włączyli się mundurowi oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Lesku. Wśród funkcjonariuszy jest wielu takich, którzy regularnie oddają krew, aby pomóc potrzebującym. Tym razem nie zabrakło również i takich, którzy po raz pierwszy zdecydowali się na akcję krwiodawstwa.

Wczoraj (7.07.2021) przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Lesku stanął "krwiobus" - mobilny punkt pobrań. Krwiodawcy mogli liczyć na troskliwą opiekę personelu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Wszyscy, stosując się do zaleceń sanitarnych, cierpliwie czekali na swoją kolej, by móc podarować innym najcenniejszy prezent, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi - swoją krew.



W akcji uczestniczyli policjanci leskiej i ustrzyckiej komendy, a także przedstawicielki Urzędu Miasta i Gminy w Lesku. Razem do akcji honorowego oddawania krwi zgłosiło się 27 osób. Łącznie zebrano około 10 litrów tego niezwykle cennego płynu. Akcja w leskiej komendzie została zorganizowana po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni.

(KWP w Rzeszowie / kp)