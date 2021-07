Policjant na urlopie zatrzymał złodzieja Data publikacji 08.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalski policjant w czasie urlopu zatrzymał złodzieja. Do kradzieży doszło w jednym z suwalskich sklepów. Mężczyzna zabrał alkohol i produkty spożywcze, po czym wybiegł ze sklepu. Plany złodziejowi pokrzyżował policjant, który zauważył sytuację i zatrzymał 25-latka. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna był poszukiwany.

We wtorek, 06.07.br., późnym wieczorem, policjant z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w czasie urlopu, zatrzymał sklepowego złodzieja. Do kradzieży doszło w jednym z suwalskich sklepów. Funkcjonariusz widząc wybiegającego z łupem mężczyznę, od razu zareagował i stanął na jego drodze ucieczki. Jak ustalili policjanci, którzy po chwili przyjechali pomóc koledze, mężczyzna po włożeniu do koszyka alkoholu i produktów spożywczych, wybiegł ze sklepu nie płacąc za nie. Skradzione artykuły o wartości około 60 złotych, wróciły do sklepu. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 25-latek jest poszukiwany do odbycia kary 20 dni pozbawienia wolności za nieopłacenie grzywny. Prosto spod sklepu mieszkaniec Suwałk trafił do policyjnego aresztu.

(KWP w Białymstoku / mw)