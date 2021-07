3 miesięczny areszt dla kobiety ignorującej przepisy prawa

Na 3 miesiące do aresztu trafiła mieszkanka powiatu lubańskiego, zatrzymana przez dzielnicowych. Podejrzana jest między innymi o naruszenie nietykalności cielesnej, uporczywe nękanie oraz kierowanie gróźb karalnych do obcych osób. Kobieta została zatrzymana na gorącym uczynku, gdy w stosunku do poszkodowanej osoby wykrzykiwała groźny karalne w miejscu publicznym. Wobec tego zaistniała przesłanka do zastosowania zaostrzonej odpowiedzialności przewidzianej dla sprawców występków o charakterze chuligańskim. Prowadzone w sprawie postępowanie pozwoliło na przedstawienie zatrzymanej aż 7 zarzutów.