Funkcjonariusze "BOA" skakali z policyjnego śmigłowca Data publikacji 09.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na skrzydło, na linę, tandem i zrzut cargo – takie skoki spadochronowe i zrzuty wykonywali właśnie instruktorzy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" z policyjnego Black Hawka S-70i na lotnisku Warszawskiego Aeroklubu Chrcynno EPNC. Poprzedziły je ćwiczenia zgrywające kontrterrorystów i pilotów.

Policyjni kontrterroryści stale doskonalą swoje umiejętności. Ich system szkoleń obejmuje m.in.: ćwiczenia strzeleckie, z taktyki, skoki spadochronowe, ćwiczenia nurkowe i wysokościowe. W szeregach "BOA" od lat funkcjonuje grupa spadochroniarzy przygotowanych do realizacji wyspecjalizowanych działań. Nowych umiejętności uczy się również kolejne pokolenie kontrterrorystów. Najpierw jednak można było zobaczyć ich instruktorów w powietrzu. Wykonywali różnego rodzaju skoki z policyjnego śmigłowca typu Black Hawk S-70i.



Na niebie widać było czasze spadochronów. Skoczkowie muszą umieć sterować nimi tak, by wylądować w wyznaczonym miejscu. Zadanie nie należało do najłatwiejszych. Choć tego typu spadochron posiada dość dużą doskonałość aerodynamiczną, używany jest tylko przez doświadczonych skoczków. Zasada jest prosta: trzeba zawsze lądować pod wiatr.



Innym rodzajem wykonywanych skoków były skoki "na linę". W tym przypadku lina była podpięta do śmigłowca i wprowadzała do pracy spadochron główny. W tym przypadku skoki odbywały się z mniejszych wysokości, przez mniej doświadczonych skoczków. Na uwagę zasługuje fakt, że były to pierwsze tego typu skoki ze śmigłowca S-70i w Polsce.



Ćwiczono również skoki w tandemie. W tym przypadku na niebie widać było dwóch skoczków na jednym spadochronie na dość dużej wysokości. Tego typu skoki pozwalają zabrać na operację bojową osoby nieprzeszkolone w skokach spadochronowych. Na koniec ćwiczono jeszcze "cargo", czyli zrzut samego ładunku na spadochronie, co jest nową zdolnością operacyjną załóg S-70i i kontrterrorystów.



– Policjanci CPKP "BOA" desantowali się ze śmigłowca Black Hawk S-70i na spadochronach typu skrzydło – opowiada koordynator szkolenia. – Kilkukrotnie w ciągu dnia wznosili się w policyjnym śmigłowcu nad zrzutowisko, a każde desantowanie było uważnie obserwowane przez pozostałych instruktorów. Wkrótce także kolejni młodzi kursanci będą mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności pod okiem swoich bardziej doświadczonych kolegów. Kto z nich będzie mógł wziąć udział w takim szkoleniu? Funkcjonariusze „BOA”, którzy wykazali się wcześniej odpowiednią sprawnością fizyczną, przeszli z wynikiem pozytywnym dodatkowe testy psychologiczne i zajmują stanowisko przewidziane do wykonywania tego typu zadań. Podczas szkolenia podstawowego każdy z nich będzie musiał wykonać 5 skoków – dodaje koordynator szkolenia.



Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska

Foto: Jacek Herok

Film: sierż. Tomasz Lis