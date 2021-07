Aresztowany za zniszczenie karetki oraz zaatakowanie ratowników medycznych i policjantów Data publikacji 08.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany przez policjantów 43-letni mężczyzna, który w niedzielę wieczorem zaatakował jadących do szpitala ratowników medycznych i wybił szybę w karetce, został tymczasowo aresztowany. Sprawca będąc pod wpływem alkoholu, początkowo blokował przejazd ambulansu z chorym do szpitala, później groził i znieważył ratowników, by następnie uszkodzić przednią szybę w karetce. W trakcie zatrzymania zmuszał mundurowych od odstąpienia od czynności i naruszył nietykalność cielesną interweniujących policjantów.

Do zdarzenia doszło w Rudzie Śląskiej na ulicy, która prowadzi do szpitala. Pijany mężczyzna zablokował przejazd karetce jadącej z chorym do szpitala. Agresor znieważył ratowników, groził im śmiercią i uszkodzeniem karetki, a w efekcie uderzając pięścią w przednią szybę, rozbił ją. Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali 43-latka, który w trakcie interwencji znieważył ich i kopnął jednego z zatrzymujących go mundurowych.

Rudzianin trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał 5 zarzutów związanych ze zmuszaniem do odstąpienia od czynności służbowych funkcjonariuszy i ratowników, znieważeniem i zniszczeniem mienia. Decyzją sądu 43-letni agresor został tymczasowo aresztowany. Za te przestępstwa, grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Zdjęcia pochodzą z nagrania wideo opublikowanego w Internecie.

