Czujność pracowników banku i determinacja policjantów uratowały oszczędności zielonogórzanki Data publikacji 08.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności pracowników jednego z banków w centrum miasta, pewna zielonogórzanka najprawdopodobniej uniknęła utraty dużej sumy pieniędzy. Po interwencji policjantów, kobieta zrezygnowała z przelania swoich oszczędności na zagraniczne konto nieznanej jej osoby.

Zielonogórscy policjanci, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, od wielu już lat prowadzą kampanie edukacyjne i informacyjne dotyczące tego jak nie dać się oszukać. Opowiadają i informują o mechanizmach działania przestępców podających się za policjantów, udających członków rodziny czy pojawiających się znikąd amantów, którzy przez Internet chcą poznać „miłość swojego życia”. Niestety przestępcy stosują różne sztuczki, dzięki którym często potrafią manipulować swoimi ofiarami, żeby w konsekwencji doprowadzić je do przekazania pieniędzy na wskazane konta.

Zielonogórscy policjanci już kilka lat temu opracowali specjalne pismo dla pracowników banków z instrukcjami na co zwrócić uwagę i jak zachować się gdy mamy podejrzenie, że klient może być manipulowany przez oszusta. Pismo trafiło do wszystkich placówek z prośbą o poinformowanie pracowników i zwrócenie uwagi na zawarte w nim wskazówki. Od tego czasu policjanci wielokrotnie otrzymali zgłoszenia od pracowników o podejrzanych transakcjach i dzięki czujności bankowców, a także ich szybkiej reakcji, co najmniej kilkanaście osób nie straciło pieniędzy. Zdarzały się też przypadki, że przelewy były blokowane dosłownie w ostatniej chwili.

We wtorek (6 lipca), dzięki czujności i szybkiej reakcji pracowników jednego z banków w centrum miasta, pewna zielonogórzanka uniknęła utraty pieniędzy. Gdy kobieta będąc w placówce chciała przelać dużą sumę pieniędzy na konto nieznanego mężczyzny, zarejestrowane w jednym z krajów arabskich, pracownica banku podejrzewając, że może to być oszustwo rozpoczęła rozmowę z klientką. Ta jednak nie dawała się przekonać i kazała natychmiast wykonać przelew. Urzędniczka bankowa powiadomiła dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, który na miejsce natychmiast skierował policjantów. Dopiero po rozmowie z policjantami kobieta zgodziła się zrezygnować z transakcji.

Niestety takie sytuacje ciągle się powtarzają. Oszuści coraz częściej manipulują potencjalnymi ofiarami przekonując do przelania pieniędzy na podane konto, zaciągnięcia kredytu i przekazania pieniędzy fałszywym policjantom lub udają zakochanego obcokrajowca, który chce sobie ułożyć życie z niczego nie podejrzewającą ofiarą. Bądźmy czujni, nie dajmy się nabrać i chrońmy swoje dane dostępowe do kont bankowych jak również dane kart płatniczych i kredytowych. Dlatego bądźmy ostrożni przy zawieraniu przez Internet nowych znajomości, a prośba o przelew pieniędzy od nowo poznanej osoby powinna wzbudzić naszą czujność.

Co może wskazywać, że osoba jest poddana manipulacji przez oszustów:

- osoba zdenerwowana, która cały czas prowadzi rozmowę telefoniczną,

- nagle żąda wypłaty dużej sumy pieniędzy,

- wydaje dyspozycję przelania oszczędności na nieznane konto, często zagraniczne,

- żąda natychmiastowej likwidacji lokaty bankowej, nawet pomimo utraty zgromadzonych odsetek.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze