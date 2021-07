Po służbie zatrzymał włamywacza Data publikacji 08.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzki policjant wracający ze służby prywatnym samochodem zauważył mężczyznę, który próbował wybić boczną szybę w pojeździe marki Honda Civic stojącym na poboczu drogi. Funkcjonariusz, podejrzewając, że chce on najprawdopodobniej włamać się do pojazdu natychmiast zareagował.

7 lipca 2021 roku około godziny 17.00, policjant z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi wracający swoim samochodem do domu zauważył dziwnie zachowującego się mężczyznę, który podszedł do innego pojazdu zaparkowanego na poboczu drogi i uderzając w boczną szybę od strony kierowcy, próbował ją zbić. Policjant zareagował odruchowo. Natychmiast zatrzymał swój pojazd i ruszył w stronę niedoszłego włamywacza. Podejrzany, widząc funkcjonariusza podjął próbę ucieczki, jednak został dogoniony i szybko obezwładniony. Funkcjonariusz, który ujął wyżej wymienionego wezwał patrol policji. Po przyjechaniu na miejsce umundurowanych policjantów 36-latek tłumaczył się mówiąc, że chciał jedynie schować się za pojazd w związku z koniecznością oddania potrzeby fizjologicznej. Ostatecznie przyznał się jednak do próby kradzieży z włamaniem, twierdząc, że do popełnienia czynu skłoniły go 2 banknoty 20-złotowe pozostawione przez właściciela auta na siedzeniu kierowcy.

Ostatecznie niedoszły włamywacz usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem w recydywie, za co grozić mu może nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

(KWP w Łodzi / kp)