Lubelscy policjanci ustalili sprawców włamań do bankomatów. Ich łupem padło ponad 1 mln zł Data publikacji 08.07.2021 Za włamania do bankomatów odpowiedzą dwaj obywatele Ukrainy w wieku 35 i 52 lat. Sprawcy wypłacali pieniądze korzystając z nowej metody, dzięki której przejmowali sterowanie nad oprogramowaniem bankomatu. Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu ustalili, że ich łupem padło ponad 1 milion złotych. Mężczyźni wczoraj usłyszeli zarzuty i na wniosek policjantów i prokuratora zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

W październiku ubiegłego roku doszło do kilku włamań do bankomatów w Lublinie i w powiecie lubelskim oraz jednego w Hrubieszowie. Sprawcy za każdym razem działali podobnie. Wykorzystując nową metodę niemal niezauważenie włamywali się do bankomatów, wypłacając znajdujące się tam pieniądze. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu przejmowali kontrolę nad urządzeniem i dokonywali wypłat. Łącznie ich łupem padło ponad 1 milion złotych.

Rozpracowaniem sprawców zajęli się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze analizując pozostawione przez włamywaczy ślady wpadli na trop dwóch obywateli Ukrainy w wieku 35 i 52 lat. Jak się okazało, mężczyźni od kilku miesięcy przebywają w zakładzie karnym.

Sprawcy wczoraj, 07.07.br., usłyszeli 4 zarzuty związane z kradzieżą z włamaniem. Na wniosek policjantów i nadzorującej śledztwo Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im do 10 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / mw)