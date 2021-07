#pomagamyichronimy - sezon letni w pełni, a nad wodą policyjne patrole Data publikacji 09.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 16 policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie akwenów znajdujących się w garnizonie mazowieckim w połowie czerwca przeszło coroczne szkolenie. Teraz dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających na Mazowszu. Kilka dni temu musieli wykazać się zdobytymi umiejętnościami. Funkcjonariusze pełniący służbę nad zbiornikiem w Domaniowie sprawnie wyciągnęli z wody 4 osoby oraz udzielili niezbędnej pomocy. Policjanci działają też prewencyjnie. W tym roku na Mazowszu pojawiły się trzy kolejne miejsca, w których umieszczono tablice ostrzegawcze, tzw. czarne punkty wodne.

Jeziora i rzeki na Mazowszu

Na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, tj. 59 rzek o łącznej długości 2141,3 km oraz 54 zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 2100,2 ha. W czerwcu policjanci, którzy pełnią służbę na wodach i terenach przywodnych doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Ćwiczyli m.in. pływanie sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym, skoki ratownicze, pływanie pod wodą, holowanie osoby zagrożonej oraz taktykę prowadzenia działań ratowniczych w wodzie przy ograniczonej widoczności.

Czarne punkty

Lekkomyślność, alkohol, nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa - to najczęstsze przyczyny tragedii nad wodą. Szczególnie groźna jest kąpiel w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Najbardziej niebezpieczne akweny na Mazowszu są oznaczane charakterystycznymi czarno-żółtymi tablicami, które ostrzegają przed zgubnymi skutkami kąpieli w tych miejscach. Niestety nie wszyscy w poszukiwaniu kąpieliska kierują się zdrowym rozsądkiem.

W tym roku na mapie województwa pojawiły się trzy nowe czarne punkty wodne. Tablice ostrzegawcze zostaną ustawione w Strzegowie (powiat mławski, rzeka Wkra), w miejscowości Wychodźc w gminie Czerwińsk Nad Wisłą (powiat płoński, rzeka Wisła) oraz w Udrzynie w gminie Brańszczyk (powiat wyszkowski, rzeka Bug). Ze stanu zdjęto z kolei cztery takie punkty: w Szydłówku (gm. Szydłowo, powiat mławski, wyrobisko pożwirowe), Korczówce (gm. Olszanka, powiat łosicki, sztuczny zbiornik wodny), Woli Worowskiej (gm. Grójec, staw) oraz nad stawem przy ul. Rataja w Radomiu. Tablice informujące o ryzyku kąpieli są zawsze ustawione w widocznym miejscu. Ich forma jest prosta i czytelna. Czarno-żółta kolorystyka gwarantuje dobrą widoczność, natomiast minimalistyczna grafika zapewnia ich czytelność.

Bezpieczeństwo nad wodą

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nad wodą w największej mierze zależy od stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kąpiele w miejscach niedozwolonych czy w stanie nietrzeźwości, a także niedostateczna opieka nad dziećmi, to tylko niektóre z przyczyn tragedii. Takie zachowania jak skakanie do wody „na główkę”, szczególnie po intensywnej kąpieli słonecznej lub przemierzanie w samotności otwartych akwenów również jest niebezpieczne. Apelujemy więc do wszystkich amatorów wypoczynku nad wodą, aby korzystając z uroków kąpielisk zawsze zachowywali należytą ostrożność i kierowali się rozwagą. Nigdy nie łączmy alkoholu z uprawianiem sportów wodnych. Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu wpływa na naszą zachowanie, a nad wodą wystarczy choćby chwila nieuwagi, aby doszło do niebezpiecznej sytuacji czy tragedii. Pamiętajmy, że nawet najspokojniejsza woda może być groźnym żywiołem. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie. Wybierajmy bezpieczne miejsca kąpieli i stosujmy się do znaków i wskazówek. Dzięki temu chwile spędzone nad wodą dostarczą nam odpoczynku i radości, a przede wszystkich będą bezpieczne – zarówno dla nas jak i innych miłośników wodnego wypoczynku.

Pierwsi uratowani

Policjanci pełniący służbę w Domaniowie, czyli w miejscu, gdzie jest jeden z posterunków wodnych, już w tym roku ratowali kilka osób. Policjanci pełniący służbę na wodzie podjęli z wody 42-latka i jego 13-letniego syna, którzy podczas ślizgania się skuterem około 50 metrów od linii brzegowej, spadli z niego do wody. Policjanci natychmiast przestąpili do akcji ratunkowej. Po wyciągnięciu z wody na pokład łodzi policyjnej, bezpiecznie zostali przetransportowani do brzegu. Na szczęście nie doznali oni żadnych obrażeń, które wymagałyby pomocy medycznej. Jak się później okazało, 42-latek nie potrafił pływać. Do następnego zdarzenia doszło w tym samym miejscu. Policjanci spostrzegli dwoje młodych ludzi, którzy będąc około 200 metrów od linii brzegowej, trzymając się wywróconego skutera wodnego, wzywali pomocy. Policjanci od razu zareagowali. Podpłynęli do nich łodzią, wyciągnęli z wody, a na koniec wywrócony skuter odholowali do brzegu. 18-letniemu mężczyźnie oraz o rok młodszej kobiecie na szczęście nic się nie stało.

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Co roku mazowieccy policjanci prowadza działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą. Celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych, poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa.

Jej bezpośrednimi adresatami są osoby przebywające na terenach wodnych i przywodnych - zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Natomiast adresatami pośrednimi są zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne).

W 2020 roku na terenie podległym KWP zs. w Radomiu utonęło 35 osób, w tym 24, traciło życie na wodach ogólnodostępnych. W latach poprzednich utonęło: 2018 - 41, 2019 - 36. Od początku 2021 na Mazowszu (bez KSP) utonęło 15 osób, w tym 2 w wakacje.

Zespół Prasowy KWP/AC/RJ

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 38.74 MB)