„Twoja ostrożność to ich życie” Data publikacji 09.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj To hasło spotu profilaktycznego zrealizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego żywieckiej komendy Policji. Spot adresowany jest przede wszystkim do kierowców. Zamiarem policjantów było pobudzenie ich świadomości do tego, że wsiadając do samochodu są odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za życie i zdrowie innych użytkowników dróg.

W ubiegłym roku na polskich drogach z winy innych kierujących życie straciło blisko 100 motocyklistów, a dziesięć razy tylu zostało rannych. Dlatego żywieccy policjanci zrealizowali spot profilaktyczny promujący bezpieczeństwo motocyklistów „Twoja ostrożność to ich życie”. Myślą przewodnią spotu jest to, aby zwrócić uwagę kierujących samochodami na to, że wyjeżdżając na drogi odpowiadają nie tylko za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

W realizację spotu zaangażowali się motocykliści z żywieckiego klubu motocyklowego, którzy wystąpili w nagraniu i dzielili się z policjantami doświadczeniami przekazywanymi z perspektywy miłośników jazdy na dwóch kółkach. W spocie gościnnie wystąpiła Pani Natasza Caban – żeglarka, która samotnie opłynęła ziemię, a teraz planuje odbyć podobną podróż na motocyklu. W nagraniu dzieli się swoimi doświadczeniami i tym, jak ważne jest bezpieczeństwo. Lato w pełni. Pogoda zachęca do motocyklowych wycieczek. Pamiętaj „Twoja ostrożność to ich życie”.

Spot powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób. Wśród nich są: Sebastian Duchnowicz, Paweł Szczotka, Robert Romik, Bartłomiej i Kamil Wiewiórka, Katarzyna Biegun, Beata i Andrzej Fijak, Rafał Żur, Katarzyna, Patrycja, Filip i Hubert Druzgała, mł. asp. Łukasz Binda, mł. asp. Jolanta Frydel, st. post. Cezary Kubica, Michał Kubiniec oraz motocykliści z żywieckiego klubu motocyklowego.

Szczególne podziękowania za gościnny udział w spocie składamy Pani Nataszy Caban.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za poświęcony czas, okazaną bezinteresowną pomoc i chęć współpracy w ważnej dla nas wszystkich inicjatywie!

Realizacja spotu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Urzędu Gminy w Łodygowicach.

(KWP w Katowicach / kp)

Film „Twoja ostrożność to ich życie” Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik „Twoja ostrożność to ich życie” (format mp4 - rozmiar 45.21 MB)