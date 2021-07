Wiatr przewrócił żaglówkę, rodzina wpadła do wody. Z pomocą przypłynęli policyjni wodniacy

Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji piskich wodniaków, uratowana została rodzina, która wpadła do wody po tym, jak silny wiatr przewrócił ich żaglówkę. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Roś po gwałtownej zmianie pogody. Policjanci apelują, aby pływając po akwenach sprawdzać prognozy, obserwować niebo, a w przypadku pogarszającej się pogody, natychmiast wracać do brzegu. Tym razem wszystko skończyło się dobrze, ale nie zawsze tak jest.