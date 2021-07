Pirat drogowy zatrzymany przez Speed Data publikacji 09.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli bmw, którego kierowca jechał 146 kilometrów na godzinę. Do zdarzenia doszło na krajowej "ósemce" w rejonie miejscowości Szaciłówka. Za kierownicą siedział 29-latek obywatel Litwy. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 500 złotych.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed każdego dnia pełnią służbę na głównych drogach województwa podlaskiego. Codziennie eliminują z dróg tych kierowców, którzy ignorują ograniczenia prędkości i stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu. Tym razem na krajowej "ósemce" zatrzymali do kontroli bmw, którego kierowca jechał z prędkością 146 kilometrów na godzinę. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę. Wykroczenie pirata drogowego zostało zarejestrowane na kamerze nieoznakowanego radiowozu podlaskiej "drogówki". Do zdarzenia doszło na początku lipca, na krajowej "ósemce", w rejonie miejscowości Szaciłówka. Za kierownicą bmw siedział 29-letni obywatel Litwy. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożną i odpowiedzialną jazdę oraz stosowanie się do ograniczeń prędkości, ponieważ jak wskazują statystyki, to właśnie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. W 2020 roku na drogach Podlasia doszło z jej powodu do 114 wypadków, w których 32 osoby zginęły, a 127 zostało rannych.

Opis filmu: Widok na drogę, po której jadą samochody. Na górze i dole ekranu widać dane dotyczące nagrania, między innymi datę, godzinę, prędkość. Na nagraniu widać jak jadący z przodu samochód osobowy jedzie z prędkością 146,3 kilometrów na godzinę, którego pomiar wyświetla się w lewym dolnym rogu. Na końcu pojawia się logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – herb województwa na tle mapy województwa podlaskiego i policyjnej odznaki. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.03 MB)