Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę z czynnym zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 09.07.2021

7 lipca 2021 roku około godziny 20.00 na al. Piłsudskiego, policjant z 10-letnim stażem służby z IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podczas wykonywania dodatkowej pracy instruktora jazdy zauważył, że na skutek niezachowania wymaganej ostrożności pojazd marki Peugeot wjechał w tył poprzedzającej go hondy. Policjant natychmiast wybieg z „elki” i pośpieszył w stronę uczestników zdarzenia w celu udzielenia im pomocy. Gdy funkcjonariusz upewnił się, że nic nikomu się nie stało, podczas rozmowy ze sprawcą kolizji wyczuł alkohol. Policjant wezwał patrol ruchu drogowego i nie dopuścił do tego, aby nietrzeźwy kierujący oddalił się z miejsca. Po przybyciu umundurowanych policjantów okazało się, że ujęty mężczyzna miał blisko 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo poruszał się pojazdem wbrew dożywotniemu zakazowi sądowemu, a także poszukiwany był do ustalenia miejsca pobytu przez sąd. Teraz nieodpowiedzialny kierowca odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz jazdę wbrew zakazowi sądowemu, za co grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności. Za spowodowanie kolizji sprawca ukarany został mandatem karnym. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z VI Komisariatu Policji w Łodzi.

