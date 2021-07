Poszukiwanie mamy samotnie błąkającej się po ulicy trzylatki zakończone sukcesem Data publikacji 09.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci szukali rodziców 3-letniego dziecka, które samotnie chodziło po jednej z górowskich ulic. Błąkającą się dziewczynkę zauważył jeden z przechodniów, który chwilę obserwował dziecko, ale jak zobaczył, że ewidentnie nie ma wokół niego rodziców, przywiózł je na najbliższą komendę. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili mamę dziewczynki i przekazali dziecko pod jej opiekę. Okazało się, że na czas nieobecności rodzica, trzylatką miała zajmować się koleżanka matki.

Do niecodziennego zdarzenia doszło wczoraj, 08.07.2021 r., kiedy do budynku Komendy Powiatowej Policji w Górze zgłosił się mieszkaniec powiatu, który trzymał na rękach 3-letnią dziewczynkę. Wcześniej zauważył, że na jednej z górowskich ulic samotnie chodzi małe dziecko. Chwile obserwował 3-latkę, lecz gdy zorientował się, że nie ma wokół niej rodziców, postanowił przywieźć ją na najbliższą jednostkę Policji. Górowscy funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do ustalania rodziców dziewczynki. 3-latka potrafiła powiedzieć tylko jak ma na imię, więc sprawa była nieco utrudniona. Po kilkunastu minutach ustalono wystraszoną matkę, której przekazano dziecko pod opiekę. Okazało się, że ta była z drugim dzieckiem u lekarza. Na czas swojej nieobecności dziewczynką zajmowała się jej koleżanka. Nie potrafiła ona jednak wyjaśnić, jak do tego doszło, że trzylatka oddaliła się z jej mieszkania. Sprawę będzie wyjaśniał sąd rodzinny.

Apelujemy do wszystkich rodziców, aby szczególnie zwracali uwagę na swoje dzieci. Wakacje sprzyjają naszemu ogólnie pojętemu rozluźnieniu i skupieniu, a wyobraźnia naszych dzieci nie zna granic. Zwracajmy uwagę też, zwłaszcza podczas wakacyjnych wyjazdów, na dzieci, które same błąkają się po chodniku lub szukają rodziców. Pomóżmy im, zainteresujmy się, wezwijmy odpowiednie służby. Pomagajmy sobie wzajemnie.

(KWP we Wrocławiu / mw)